Claudia Álvarez revela por qué ya no mostrará a sus hijos en redes

Claudia Álvarez decidió ya no compartir fotos de sus hijos

“¿Cómo están los tres bebés? Siento que no he visto nada de ellos”, escribió la seguidora. A lo que Claudia Álvarez destacó que ya no mostrará ningún contenido con el rostro de sus pequeños.

Clío y Billy mellizos de Claudia Álvarez cumplieron un año (Instagram Claudia Álvarez y Vicky Álvarez)

“No, ya no has visto nada porque ya lo que he subido ha sido sin que se les vea la carita, porque ya tomé la decisión de no subir a mis hijos, a ninguno de los tres. Las fotos que están en mis redes, pues ya están, no las voy a borrar. Ellos van a seguir creciendo, van a cambiar”, indicó.

Aunque aclaró que las fotos que compartió en el pasado permanecerán en su perfil, la actriz confesó que siempre mostraba orgullosa a sus hijos, pero que ahora quiere resguardar la integridad de sus hijos.

Claudia Álvarez (Instagram/Claudia Álvarez)

“Siempre que subía fotos de mis hijos, había algo como que decía ‘ay no’ y hay gente muy mala, si el mundo fuera diferente yo sí se los quiero presumir, si son los hijos más hermosos del mundo, pero ya las fotos que suba con su carita y todo, van a ser en privado para mis amigos y gente que conozco, ya nada de nada”, comentó.