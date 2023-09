Honey Boo Boo ya tiene 18 años y se va a ir a vivir con su novio

Los años pasaron y Honey Boo Boo tiene ya 18 años y está a punto de entrar a la universidad, motivo por el cual se mudará a Denver, sin embargo, no dará sola este paso, pues la acompañará su novio Dralin Carswell, con quien tiene dos años de relación.

De acuerdo con Daily Mail, Alana Thompson y su novio Dralin Carswell fueron vistos regresando a Atlanta, Georgia, después de disfrutar de un viaje a Denver, Colorado, tras anunciar que asistirá a la Universidad Regis para estudiar enfermería neonatal.

En julio pasado, Alana Thompson habló sobre el gran paso que estaba dando junto a su novio cuatro años mayor que ella.

"Creo que él está más emocionado de mudarse allí que yo. Ha estado en la misma ciudad en la que yo vivo (Georgia) toda su vida y creo que él también está listo para experimentar algo nuevo", dijo la joven a Entertainment Tonight.

Sin embargo, a pesar de que se mudarán juntos, la joven aseguró que por el momento no tienen planes de comprometerse.

"No puedo decir que [él es el indicado] porque no sé lo que me depara la vida; cualquier día puede pasar cualquier cosa, pero quiero decir que espero que sí", dijo.