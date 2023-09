‘Heróico’, con Fernando Cuautle, señala el lado oscuro del Colegio Militar

Fernando Cuautle: 'El bullying y el abuso del poder... ese no es el camino'

Heróico, explica Fernando Cuautle, presenta un tema controversial que ha generado ya distintas reacciones porque aborda una situación de la que se habla poco, mucho menos en el cine mexicano, y que de acuerdo con el actor ya hubo bastantes militares y ex militares a dar su opinión sobre la historia.

Santiago Sandoval y Fernando Cuautle, protagonistas de la película 'Heróico' y el director David Zonana (Michael Tullberg/Getty Images)

“Creo que es fundamental y necesario cuestionar si es la forma correcta de educar a los cadetes”, insiste el actor sobre las consecuencias que este tipo de formación puede acarrear a quienes en el futuro ejercen la fuerza del Estado. Además de cómo afecta a quienes no soportaron la presión y prefirieron salir de la institución antes que seguir sometidos a la violencia sistemática que se sabe que existe.

“Es necesario hablar sobre esto, es necesario que se pueda ver en una película, que la gente vaya y que hable. Yo, personalmente, no tenía idea de la formación de los cadetes y una vez que me empapé de todo, me quedé sorprendido. Entonces, creo que es muy importante hablar sobre el tema”, dice.

“Porque es necesario hablar del bullying en las escuelas y del abuso de poder en distintos círculos de la vida y de que no haya repercusiones. Es importante hablar al respecto y decir: ¡Ese no es el camino!”, concluye.