Surge nueva acusación de abuso sexual en contra de Russell Brand

Tras las acusaciones que fueron reveladas en un reportaje que The Times publicó, medios en los que Russell ha trabajado, como la BBC, anunciaron que empezarían con una investigación sobre estos comportamientos.

Sin embargo, los señalamientos de las cuatro mujeres no siguen siendo las únicas, una nueva víctima reveló su testimonio en entrevista a la propia BBC, en la que relata que Russell Brand le mostró sus genitales luego de arrinconarla en una habitación de unos estudios en Los Ángeles.

La mujer, a quien nombraron Olivia para mantener su identidad en anonimato narró que los hechos sucedieron en 2008 en el edificio donde el actor graba su programa The Russell Brand Show para la BBC Radio. La víctima asegura que en ese tiempo ella trabajaba en otra empresa, por lo que no tenía ningún tipo de relación con el ex de Katy Perry, sin embargo, esto no fue motivo para que el actor la acosara.

Russell Brad podría llegar a la cárcel pues la policía de Nueva Orleáns lo busca, después de ser acusado por haber producido daños a la propiedad. (AP)

En su testimonio, 'Olivia', recuerda que Russell Brand y otras personas de equipo tocaron la puerta de los estudios donde ella trabajaba, sin darle importancia, la mujer fue a otra habitación sin darse cuenta de que Brand la estaba siguiendo y en un momento se encontró cara a cara con el comediante, quien se había bajado los pantalones para mostrarle sus genitales.

"Me quedé pasmada y enseguida me di cuenta de que el hombre al que había dejado entrar era Russell. Y me dijo: 'Oh, creo que no estás nada mal, no estás nada mal'. Me sentí totalmente atrapada", relató en su testimonio.