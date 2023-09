Se encienden alarmas: Piqué podría contar su versión sobre separación de Shakira

Las últimas indirectas de Shakira a Piqué

La nueva canción “El Jefe” ha sido motivo de especulación, ya que, se cree, de nuevo envía indirectas a Gerard Piqué, esto al hacer referencia a que su ex corrió a su niñera sin indemnización, luego de que ella le contara a la colombiana que el ex jugador del Barcelona habría metido otra mujer a su casa.

Shakira y Piqué (Twitter )

Eso no fue todo, la colombiana también lanzó un fuerte golpe a su ex suegro al cantar la frase “Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura''.

Esta indirecta al papá de Gerard, Joan Piqué, podría ser explicarse porque él fue el encargado de presionar para que Shakira dejara la casa que compartió con su hijo en Barcelona, donde criaron a Sasha y Milan.