Dayanara Torres termina su relación con Marcelo Gama tras dos años y medio

En 2018 Dayanara Torres se comprometió con

Louis D' Esposito

Cuando se confirmó su romance con Torres, se comentó que no sería nada raro que el flechazo entre ambos hubiera surgido mientras trabajaba en MQB 2017, donde Dayanara participó y resultó ganadora.

Dayanara Torres en 'Mira Quien Baila'. (Gustavo Caballero/Getty Images)

Cabe recordar que en 2019, Dayanara Torres, ex esposa de Marc Anthony, vivió uno de los peores momentos en su vida luego de que a escasas semanas de recibir la noticia de que tenía cáncer de piel, Louis D' Esposito, su pareja en aquel entonces, rompió su compromiso matrimonial con ella.

Una fuente cercana a la ex Miss Universo contó que el entonces co-presidente de Marvel decidió terminar con ella porque la noticia fue mucho para él.

Louis D'Esposito y Dayanara Torres se habían comprometido en 2018. (Getty Images.)

Aunque ya habían cancelado su compromiso, y con el fin de no causarle dolor a sus hijos, la ex Miss Universo decidió salir en la final de Mira quién baila All Stars con el anillo de compromiso.

Incluso, se comentó durante el programa que había sido Louis quien la había llegado al hospital para que se hiciera diversos estudios, luego de que se le detectó un lunar en la parte posterior de una pierna.

Con información de Agencia México