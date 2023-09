Alan Tacher responde a Lucerito Mijares tras 'declararle su amor' a su hijo

“Lo vi en Instagram y dije: ‘¡Ay, está mono! ¿Qué le pasó?’. (Es) muy guapo. El hijo de Alan Tacher, se llama Alex, muy guapo, creo que tiene 20 añitos, entonces: ‘Alexito, repórtate’”, declaró Lucerito a Annette Cuburu durante una entrevista para su canal de YouTube, ‘Anetteando’.

Ante dicha confesión, Alan Tacher reveló cuál es su punto de vista, además de que confesó que la declaración lo tomó por sorpresa.



“Hasta rojo me puse, esa no me la sabía… ¡qué barbaridad!... pues me estoy reportando mi Lucero, deja que le eche una llamadita a Nueva York a mi hijo Alex que está estudiando allá y por supuesto, me encantaría formar parte”, expresó emocionado Alan.

De igual forma, el famoso conductor bromeó sobre que el futuro de los jóvenes pueda terminar en boda y se transmita por televisión como sucedió con la boda de Mijares y Lucero.

“Imagínate, así como cuando se casaron Mijares y Lucero, que se case Alex y Lucerito… ¡y la televisamos papá!… se casarían aquí en Cuernavaca, agarramos paquete”, agregó.