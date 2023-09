Ashton Kutcher deja organización contra abuso infantil tras apoyo a Masterson

Mila Kunis también renuncia tras haber sido observadora en la junta directiva

A través de un comunicado, el actor informó asimismo que su esposa Mila Kunis, quien sirvió como observadora en la junta directiva de la organización, también dimitirá, dado que la actriz igualmente se pronunció en favor de su compañero en la serie That '70s Show.

Mila Kunis y Ashton Kutcher (David Livingston / Getty Images)

“Las víctimas de abuso sexual han sido silenciadas históricamente y la declaración de carácter que presenté es otro ejemplo doloroso de interrogar a las víctimas que son lo suficientemente valientes como para compartir sus experiencias”, escribió Kutcher en una carta a la junta directiva de Thorn, que fue publicada por el medio TIME.

“Después de que mi esposa y yo pasamos varios días escuchando, reflexionando personalmente, aprendiendo y conversando con los sobrevivientes, los empleados y el liderazgo de Thorn, he determinado que lo más responsable para mí es renunciar como presidente de la junta directiva, con efecto inmediato. No puedo permitir que mi error de juicio me distraiga de nuestros esfuerzos y de los niños a los que servimos”, explicó Kutcher.

Después, el actor emitió un mensaje para las víctimas de agresión sexual y otros defensores por decepcionarlos con su acción.

“La misión siempre debe ser la prioridad y quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a todas las víctimas de violencia sexual y a todos en Thorn a quienes lastimé con lo que hice. Y a la comunidad de defensa en general, lo siento profundamente. Sigo orgulloso de lo que hemos logrado en la última década y continuaré apoyando el trabajo de Thorn. Gracias por su incansable defensa y dedicación a esta causa”, manifestó.