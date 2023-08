Britney Spears planea su regreso a la música en medio de su divorcio

Britney Spears planea su regreso a la música

Las memorias de La Princesa del Pop, tituladas The Woman in Me, también están en camino de ser lanzadas el 24 de octubre, e incluirán una serie de eventos promocionales y entrevistas reveladoras.

Britney Spears anunció en un comunicado en julio sobre lo emocionada que estaba por publicar las memorias: “Trabajé duro para este libro, tuve mucha terapia para terminar este libro, así que es mejor que les guste. Y si no te gusta, también está bien'.

Britney Spears sufrió una agresión por parte de un guardaespaldas (Getty Images)

Page Six dijo que el círculo íntimo de Britney es “pequeño” y que todavía “no está en buenos términos” con su familia luego del final de su controvertida tutela de 13 años. Pero una fuente agregó: “(Britney está) aguantando”.

El medio agregó que la cantante tendrá un “procesos de divorcio sin problemas por delante”, y que tiene un “equipo legal apilado de su lado”, incluidos los poderosos abogados Mathew Rosengart y Laura Wasser.