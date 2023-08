¡Adiós rivalidad! Cristian Castro eufórico durante el concierto de Luis Miguel

Cristian Castro en primera fila durante el último concierto de Luis Miguel en Argentina

La posibilidad de verlos juntos sobre el escenario o con sus voces unidas mediante algún tema, siempre fue un proyecto que hasta el momento no se ha concretado y en los noventas fue impensable luego de que surgió cierta enemistad entre ellos.

Cristian Castro. (Getty Images)

El llamado Gallito feliz declaró en 2019 al programa argentino Podemos hablar, que él y LuisMi eran amigos, pero todo acabó cuando el intérprete de La Incondicional le bajó a la novia: Daisy Fuentes.

“No somos amigos porque él no ha querido. Fuimos amigos en un momento muy lindo donde íbamos a andar en jetskis, pero me decepcionó un poco su personalidad. Yo estaba saliendo con Daisy Fuentes y me decepcionó porque vino realmente a meterse y eso fue lo que nos distanció”, contó Castro hace cuatro años.