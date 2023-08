Shakira y Drake, captados saliendo juntos de fiesta

Las supuestos romances que han protagonizado Drake y Shakira

En junio pasado, se especuló que Drake tendría una relación amorosa con la cantante Lilah a raíz de una cariñosa felicitación de cumpleaños que le hizo a través de su cuenta de Instagram. “Más vida para el ángel que es imposible de duplicar. Mi inspiración, mi confidente, mi mejor amiga, mi corazón", escribió Drake junto con un emoji de corazón y una foto de Lilah.

Drake (Getty Images.)

Esa no es la primera vez que el cantante menciona a Lilah, también ha hablado de ella en su música. El rapero canadiense la mencionó en un verso de su nuevo tema con J Hus llamado Who Told You.

"Entonces, Lilah Pi, no me hagas llorar. Déjame sostener tu control, no soy uno de los que controlan", canta Drake. "Quiero que toques el camino con las chicas y socialices. Disfruta tu vida, tu trasero está tan en forma que abre los ojos. Conozco las vibraciones, conozco las vibraciones".

Shakira y Lewis Hamilton juntos en Barcelona tras el Gran Premio de España (Instagram)

Mientras tanto, la versión de que el rapero canadiense tendría un romance con la intérprete colombiana surge en medio de los rumores que apuntan a que en realidad Shakira sale con el piloto Lewis Hamilton .

El Daily Mail también reportó que el piloto inglés y la artista son "más que amigos" después de un viaje "secreto" a Ibiza. La cantautora también ha sido vinculada al basquetbolista Jimmy Butler, aunque hasta el momento Shakira no ha confirmado ni negado tales afirmaciones.