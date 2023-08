Lizzo enfrenta nuevas acusaciones de acoso sexual

Las bailarines alegaron que Lizzo luego los engañó para que asistieran a otro espectáculo de desnudos, “robándoles así la opción de no participar”, afirman los documentos.

Davis alegó que Lizzo la despidió después de enterarse que había grabado una de sus reuniones, aunque fue con el propósito de tener "una copia de las notas".

Por su parte, Rodríguez aseguró que en un momento “temió que Lizzo pretendiera golpearla y lo hubiera hecho si uno de los otros bailarines no hubiera intervenido”.

Lizzo (Getty Images)

Lizzo reacciona a las demandas en su contra

Lizzo respondió a las acusaciones de acoso sexual calificándolas de “escandalosas”.

“Mi ética de trabajo, moral y respeto han sido cuestionados. Mi carácter ha sido criticado. Por lo general, elijo no responder a las acusaciones falsas, pero son tan increíbles como suenan y demasiado escandalosas para no abordarlas”, escribió la flautista en un comunicado a través de Instagram.

La artista calificó las afirmaciones de "sensacionalistas" y alegó que nunca quiso hacer sentir incomodo a nadie. “Nunca fue mi intención hacer que nadie se sintiera incómodo o que no fuera valorado como una parte importante del equipo”, escribió, y señaló que no es una “villana”.

“Soy muy abierta con mi sexualidad y expresándome, pero no puedo aceptar o permitir que la gente use esa apertura para hacerme ver como algo que no soy”, continuó. “No hay nada que me tome más en serio que el respeto que merecemos como mujeres en el mundo”.

Lizzo también dijo que ella misma se avergüenza de su cuerpo a diario y que “absolutamente nunca criticaría o despediría a un empleado por su peso”. Estoy dolida, pero no dejaré que el buen trabajo que he hecho en el mundo se vea opacado por esto”, concluyó. “Quiero agradecer a todos los que se han acercado para apoyarme durante este momento difícil”.