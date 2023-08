Mariana Echeverría reaparece en redes sociales tras la pérdida de su bebé

Mariana Echeverría reaparece en redes sociales tras perder a su bebé

“Creo que por segunda vez estoy aplicando muy bien la frase de ‘un día a la vez’, esa la apliqué cuando nació Lucca y yo no sabía ni a qué me enfrentaba en la maternidad. Ahorita, pues también la estoy aplicando y hoy me siento mucho mejor que ayer y sé que día a día va a ir mejorando esta situación”, compartió la conductora.

Mariana Echeverría (Instagram)

“Quiero agradecer infinitamente a todos mis amigos de mi círculo cercano por estar ahí mañana, tarde y noche con llamadas, mensajes, visitas y todo. A mi familia, a Lucca y a Óscar que han sido mi fortaleza en estos momentos y a todos ustedes por todos los mensajes tan bonitos que me han puesto”, agregó.

Sin querer compartir detalles más íntimos, Mariana también habló de los mensajes agresivos que ha recibido en las últimas horas, en los que algunas mujeres la culpan de su pérdida por supuestamente no cuidarse y realizar activados indebidas para una mujer embarazada.

Mariana Echeverría habla de su bebé pic.twitter.com/1uU7E3Huf8 — Lo + viral (@VideosVirales69) August 1, 2023

“Me llegaron mensajes de mamás o de mujeres muy desalmadas diciendo que yo me estaba subiendo al escenario inclinado mientras estaba embarazada, lo cual es falso porque ‘Me caigo de risa’ lo grabamos a inicio de año, pero bueno, esa es otra historia, el show debe continuar”, expresó.

Finalmente, la esposa del futbolista Óscar Jiménez prometió compartir más detalles sobre el proceso que vive en una próxima transmisión en vivo que realizará en su cuenta de Instagram, asegurando que por ahora continuaría con sus compromisos de trabajo, pues son los que la ayudan a superar su pérdida.