Ariana Grande le da tiempo a su nuevo novio para que arregle asuntos familiares

Ariana Grande le da un tiempo a su novio, Ethan Slater

Se dice que la intérprete de The Way, de 30 años, le está dando a su nueva pareja el espacio necesario para que pueda arreglar asuntos legales con su ex esposa, Lilly Jay, tanto por su divorcio, como por la custodia de su hijo de 11 meses, esto según dio a conocer el sitio TMZ.

“Ariana y su coprotagonista de Wicked no han estado en la misma ciudad durante varias semanas. Ethan se encuentra actualmente en Nueva York, tratando de superar el final de su matrimonio con su ex esposa Lilly. Ariana viene a Los Ángeles este fin de semana. Nos dijeron que ella y Ethan quieren verse, pero eso no será posible en el futuro inmediato”, dijeron fuentes cercanas a la pareja al portal de noticias.