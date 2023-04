“Sean amables”: Ariana Grande habla de su físico y pone alto al ‘body shaming’

Por esta razón, la intérprete de Thank u, next y God is a woman habló con total honestidad para compartir con sus fans y con el mundo entero los sentimientos que despertó en ella esta incómoda situación ya que, como dejó ver con sus argumentos, se tratan de millones de voces anónimas opinando sobre el cuerpo de una figura pública sobre la que, en realidad, no saben nada.

Aunque sus palabras no fueron de enojo ni las dijo a manera de sermón, Ariana sí pidió un alto a los señalamientos sobre su cuerpo o sobre el cuerpo de cualquier persona e hizo un llamado para que todo el mundo sea amable con los demás.