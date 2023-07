Gerard Piqué aconseja a Rauw Alejandro y Rosalía tras su ruptura

Piqué da un consejo a Rauw y Rosalía tras su ruptura

Fue durante una transmisión de la King’s League que Gerard Piqué y su socio Ibai Llanos se enteraron sobre la ruptura de Rosalía y Rauw Alejandro, cosa que dejó a ambos boquiabiertos.

Este asombro fue reflejado sobre todo en la cara de Ibai quien hace no mucho entrevistó a ambos cantantes, quienes se veían felices, enamorados y sobre todo ilusionados ante sus futuros planes de boda.

La noticia, como era de esperarse, ocasionó un debate en el programa y para sorpresa de todos, Gerard Piqué decidió tomarlo de forma seria y expresar sus sentimientos y, sobre todo, dar un consejo a la ex pareja.

Con seriedad, compartió: "Es mejor que ellos mismos manejen la situación, ellos sabrán cómo hacerlo, y lo más importante es que encuentren la felicidad a partir de ahora. Se cierra una etapa y lo primordial es que sean felices", comentó el ex jugador del Barcelona.

Rosalía y Rauw Alejandro (Instagram)

También hizo hincapié en que en este momento la situación amerita respeto y dejar el escrutinio y las especulaciones de lado ya que durante su ruptura él vivió esta situación que no le resultó en lo absoluto agradable: "A mí no me gusta que la gente hable de mi vida. Ya lo he vivido. Está bien que hayan leído el comunicado, pero dar opiniones sin saber... lo digo por mi propia experiencia", añadió, ya que al momento de escuchar la noticia las opiniones del programa en el que se compartió no se hicieron esperar.