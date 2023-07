El primer protagónico de Sofía Castro en Hollywood:

Snag: Chapter One

Fue en marzo pasado cuando se hizo público que la mexicana era parte del elenco de la cinta Snag: Chapter One, dirigida y protagonizada por el estadounidense Ben Milliken.

“Valentina llegó en diciembre cuando hice un casting. La verdad que fue un casting muy difícil porque el director me pidió bastantes escenas y las escenas de las cuales hice la audición estaban muy complicadas”, contó sobre su personaje a la revista People.

Sofía Castro volverá a tocar puertas en Hollywood

A unos meses de su debut en la salas de cine de Estados Unidos, Sofía está lista para volver a Los Ángeles en busca de nuevos proyectos internacionales.

“Sí, sí me encantaría, la verdad es que me gustaría mucho. De hecho, terminando la novela yo creo que me voy para allá un tiempo, a ver qué sale otra vez, quiero ir viendo qué sale después de la telenovela Tierra de esperanza”, contó Castro en entrevista para el programa Hoy.

Sofía Castro rechaza que se vaya a hacer una bioserie sobre su mamá, Angélica Rivera (Instagram / Sofía Castro)

Sobre los mexicanos que han labrado el camino para las nuevas generaciones, como Salma Hayek, Sofía se dijo orgullosa, sin embargo, tiene claro que no busca imitar los pasos de la reconocida actriz mexicana ni nadie más.

“De todos los latinos que están allá, creo que ahorita los latinos estamos muy fuertes en Estados Unidos, entonces hay que aprovechar, hay que unirnos y hay que demostrar de qué estamos hechos”, expresó.