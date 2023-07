Lucero Mijares reacciona a la supuesta reconciliación amorosa de sus papás

¿Lucero y Mijares volvieron?

La cantante explicó que los tiempos les habían jugado a ambos una mala pasada, que debido al exceso de trabajo que tienen, ya no podían compartir tantos momentos juntos y convivir como siempre lo habían hecho.

Lucero y Michel Kuri fueron pareja durante más de una década. (Instagram/michel_kuri_s)

“De común acuerdo, en paz y de la mano hemos tomado esta difícil decisión que deseamos sea temporal, por el bien del gran amor que nos tenemos", se leyó en el mensaje publicado en las redes sociales de ambos.

A partir de ese momento y no obstante la clara explicación de la hoy expareja, las especulaciones no tardaron en llegar; la más popular entre los fans suponía que el fin de la relación se debió a la cercanía de Lucero con su exesposo, Manuel Mijares, por la gira internacional ¡Hasta que se nos hizo! que realizan desde el año pasado.

Sin embargo, la llamada Novia de América recién declaró que Mijares nada tiene que ver en el fin de su noviazgo con Kuri y que entre sus planes tampoco está regresar a su lado en plan romántico.

“No, no, gracias. No, muchas gracias, ahorita no. Por siempre amigos”. Mencionó que las Lucerinas, como les llama a sus fans, así como las Mijarinas, se emocionan con la idea de que ambos vuelvan a ser pareja, pero “no, es lo que yo les digo. No, no (somos) amigos, cuates”, comentó hace unos días, previo a viajar con Mijares a Chile como parte de su tour juntos.