Lucero responde si volvería con Mijares tras finalizar su relación con Kuri

Lucero tiene esperanzas de regresar con Michel Kuri

¿Volverías con Mijares?, fue la siguiente cuestión y de inmediato, entre risas, dijo: “No, no, gracias. No, muchas gracias, ahorita no. Por siempre amigos”.

Lucero y Mijares. (Archivo Quién.)

Mencionó que las Lucerinas, como les llama a sus fans, así como las Mijarinas, se emocionan con la idea de que ambos vuelvan a ser pareja, pero “no, es lo que yo les digo. No, no (somos) amigos, cuates”.

Y respecto a si es un adiós definitivo de Michel Kuri o cabe la posibilidad de una segunda oportunidad, la cantante mexicana dijo que no sólo está abierta a que suceda, sino que tiene esperanzas.

“Ay, ojalá, ojalá, seguramente. Porque cuando hay peleas ya está horrible, pero ojalá que sí”, apuntó luego de subrayarle que ellos habían terminado desde el amor, por lo que un regreso sí podía ser posible pero tiempo al tiempo.