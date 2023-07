Elton John es uno de los testigos en el juicio de Kevin Spacey

La denuncia contra Kevin Spacey podría ponerse en duda

David Furnish confirmó la versión de su esposo al decir que no recordaba que Spacey asistiera a otro de sus eventos luego del 2001 y que lo confirmó luego de revisar OK!, la revista que se encarga de hacer la cobertura del evento y el no aparece después de la edición 2001, de igual forma habló del furor de su asistencia: “Era un actor ganador de un Oscar y había mucho alboroto y entusiasmo porque estaba en el baile” mencionó.

Kevin Spacey (Getty Images)

Asimismo la pareja dijo que el actor había pasado la noche en su casa luego del evento. Ante estas declaraciones el denunciante dijo que entonces había confundido las fechas, pero que está seguro de lo que dice ya que el recuerdo es traumatizante.

Sin embargo, las fechas son importantes y el testimonio de Elton John y David Furnish es fundamental, ya que el hombre que acusa a Kevin Spacey dice que a inicios de la década fue cuando los ataques comenzaron, y el último fue el que supuestamente ocurrió rumbo al evento de John.