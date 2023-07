En sus vacaciones, Gerard Piqué encargó a sus hijos para estar con Clara Chía

Este hecho se suscitó luego de que la barranquillera no permitió que Milan y Sasha acudieran a la boda de Marc Piqué para que ellos no se encontraran con Chía, además de que hace algunos meses se reveló que Shakira y Montserrat Bernabéu no tenían buena relación y que incluso ese fue uno de los factores para que él y Shak terminaran su relación.

Mientras esto sucedía en España, Shakira fue vista esta semana en Londres, donde acudió al Gran Premio de Gran Bretaña para ver correr a Lewis Hamilton, con quien después acudió a un club nocturno. También ingresó al estudio de grabación para alitar su nuevo sencillo bajo la producción de David Stewart.

Con información de Agencia México.