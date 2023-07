Madre de Alquiler renueva el melodrama mexicano "ya no es Thalia con su peluca"

En el mundo hay una guerra encarnizada por ver quién hace los mejores melodramas. Porque ya no hay control, ya no hay medida, ya no hay censura. Ahora tiene que ser la creatividad y el talento de los equipos de producción detrás de estas historias lo que les asegure un espacio en las distintas plataformas donde puedan mostrar a sus “bebés” y poder competir en un universo de relatos con altísimos valores de producción.

En este contexto surgió Madre de Alquiler, una nueva “telenovela” que ha tenido gran recibimiento en Netflix y en la que Alejandro de la Madrid interpreta a uno de los villanos.