Katy Perry vuelve a beber alcohol tras pacto de sobriedad

A dos años de llegar a los 40, la diva californiana considera que vivir de forma sana y equilibrada es imprescindible para poder compaginar todas sus labores, especialmente las de madre y artista de éxito internacional.

Katy Perry y Orlando Bloom. (GettyImages)

"No bebo durante la semana, aunque algunos fines de semana me dejo llevar un poco. En otras ocasiones es al revés: en el Día del Presidente decidí dar un respiro a mi cuerpo. Suelo tener muy buena relación con el tema del equilibrio. No me gustan esas etiquetas sobre la sobriedad. Para mí, es más bien una cuestión de reiniciarme cuando lo necesito. Me encanta hacerlo, sobre todo ahora que tengo 38 años y tengo que equilibrar la intensidad de mi carrera y ser madre de una niña que no para de correr", resaltó.

Con información de Bang Showbiz