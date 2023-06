Tenoch Huerta suma dos denuncias más de presunto abuso sexual

Tenoch Huerta suma dos acusaciones más de 'stealthing'

Dos días después de que Tenoch anunciara que renunciaba a participar en la nueva película de Netflix, que dirigirá Manolo Caro porque busca defenderse de las acusaciones en su contra y limpiar su reputación, la artista lanza nuevas pruebas en su contra.

Tenoch Huerta declina participar en película de Netflix tras acusaciones de “stealthing". (Clasos)

"Quiero agradecer a las compañeras que se acercaron para compartirme las violencias que Tenoch también ha ejercido hacia ellas. Ahora sabemos que no estamos solas. No son acusaciones sin sustento. Las violaciones sexuales no son ficción y están fundamentadas", escribió Ríos en su perfil social.

Después publicó las capturas de pantalla de un mensaje de correo electrónico en el que una mujer asegura que el estelar de la película Black Panther: Wakanda Forever y ella estaban manteniendo relaciones sexuales cuando él se retiró el preservativo sin que ella se diera cuenta y continuó el acto.

"A mí también me pasó, conocí a Tenoch. (...) se vino, y 'sin que yo me diera cuenta' se quitó el condón y me la metió otra vez, obviamente no supe qué hacer y tengo conversaciones que prueban que yo no sabía cómo reclamarle por lo sucedido", se lee.

En el otro testimonio, una mujer cuenta su emoción por “tener la oportunidad de estar con Tenoch" y que, revisando los mensajes con su mejor amigo, vio que le había contado que estaba preocupada porque no tenía su periodo.