Erik Rubín se confiesa: sigue viviendo con Legarreta y no hay planes de divorcio

Finalmente, al escuchar la pregunta sobre cómo ha sobrellevado su soltería y si de repente no le han dado ganas de “morder la almohada”, Erik respondió con sentido del humor y confesó que sigue compartiendo el mismo techo con la conductora titular del programa Hoy.

Andrea Legarreta y Erik Rubín el día de su boda. (Instagram.)

“Morder la almohada… ¿qué pasó?, no, yo no muerdo almohada… por otro lado, sigo estando en casa. No me ha dado la vida para hacer el ejercicio completo, que lo tengo que hacer porque, de todos modos, estamos ahí viéndonos, es algo que va a tener que esperar un poco”, concluyó.