Alex Hoyer niega estar comprometido con Danna Paola, pero no lo descarta

Alex Hoyer se sincera

Durante la plática con Alex Hoyer, pudimos ver que el cantante tiene un lado tierno y romántico y otro más juguetón e, incluso, atrevido.

Le preguntamos ¿cuál es la canción más romántica que has dedicado?, a lo que respondió: “¿Qué he dedicado? Mi última canción, que se llama Película”. En dicho, tema, Alex describe una relación que lo hace sentir tan feliz que tiene que gritarle al mundo cómo se siente. “Y no quiero que se quede en estas cuatro paredes. Quiero subirlo a las redes para que el mundo se entere. Que somos tal para cual, una pareja difícil de igualar. Tienes esa magia que me hace alucinar”, dice la letra y no tenemos que preguntar a quién se la dedicó.

Por otra parte, el cantante nos sorprendió al asegurar que si pudieras regresar a un momento de su vida, sería a su niñez. “Creo que a mi niñez. Siento que tenía muchas ganas de crecer y ahorita tengo ganas de volver a ser niño”, confesó.

Hace poco vimos a Alex Hoyer protagonizar una sexy campaña de ropa interior junto a su novia Danna Paola, en la que ambos se ven muy enamorados y súper hot. Por ello, nos daba curiosidad saber si ha pensando en abrir un OnlyFans. “¿Un OnlyFans? Puede ser. Puede ser que sí, puede ser que no. No sé. Ya veremos”, contestó.