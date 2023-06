Esposo de Maite Perroni aclara por qué los RBD aún no conocen a su hija

Hace unos días, Christopher Uckermann declaró que Maite Perroni "no deja" que sus compañeros de RBD conozcan a su hija Lía, ahora, Andrés Tovar, el esposo de la artista aclaró la polémica.

"Todavía no (conocemos a la bebé), hablé con ella, pero todavía no he visto a la bebé, no nos ha dejado todavía (verla), está recién nacida", expresó Uckermann durante su encuentro con algunos reporteros.