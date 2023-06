La razón por la que Diego Schoening y Thalia se distanciaron

¿Por qué Diego Schoening está distanciado de Thalía?

El cantante y conductor de televisión manifestó que este problema con su colega y ahora ex amiga no sería un impedimento para que la intérprete de Arrasando se sume al elenco de la obra Vaselina.

Diego Schoening y Thalía. (Instagram/Diego Schoening)

“La invitación siempre ha sido abierta, no han podido, no han querido, es otra cosa, no tenemos nada que ver, la invitación se hizo, nada más que el barco tiene que zarpar en un momento, hay fechas, y si no llegas a las fechas, no puedes llegar y decir ‘ensayo un mes’, espérame, llevamos tres meses, no vas a llegar a un ensayo un mes y de ahí me voy, no, yo creo que o todos coludos o todos rabones”, explicó.

Schoening destacó que todo el elenco ha estado muy comprometido con el proyecto, por lo que espera que la gente se lleve la mayor de las impresiones con su trabajo en la puesta en escena.





¿Diego Schoening tuvo la culpa de que Erik Rubín y Thalia terminaran?

Erik Rubín reveló, durante la entrevista que concedió al YouTuber Alejandro Montiel, que Diego Schoening, su compañero en el grupo Timbiriche, fue el causante de que terminara su noviazgo con Thalia.