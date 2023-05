Hermano de Martha Higareda se pelea para defenderla de las burlas

El hermano de Martha Higareda se molesta por las burlas a su hermana

Ante esta ola de comentarios en su contra, Martha Higareda pudo haber reaccionado molesta, pero ha sido inteligente al manejar la situación y hasta respondió a varios de los memes que le han creado con historias totalmente falsas como que ella escondió a Puerto Escondido, que ella era 'la morra que baila sola' en la canción de Peso Pluma o que iba a tomarse la foto con Thalia y Shakira, pero prefirió no hacerlo porque ambas hacen música y en su caso sólo es cine.

Martha Higareda. (Instagram/marthahigareda)

Sin embargo, sus familiares no han reaccionado similar a la también productora de cine. En específico, su hermano, quien para defenderla, se enfrascó en varias peleas en Twitter, según lo reveló Higareda a Yordi Rosado mediante el podcast De todo un mucho que conducen.

Platicó que cuando estaban de vacaciones en Universal Studios, ella trató de tranquilizarlo diciéndole que todos los comentarios en la red social eran broma y como tal debía tomarlos.

"Lo que sí pasó es que a uno de mis hermanos sí le afectó. Él estaba furioso y dijo 'Yo me agarré en un pleito con alguien en Twitter, te estoy defendiendo porque sé que las historias te han pasado'. Yo le respondí que no me tenía que defender, que es en relajo todo lo que está pasando", explicó Martha.