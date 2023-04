¿Miley Cyrus es Clara Pierce? Fans creen que publicó un álbum bajo seudónimo

¿Quién es Clara Pierce?

Su primer sencillo Flowers escaló rápidamente las listas de popularidad y mientras esto ocurría, hubo quienes comenzaron a asegurar que la cantante habría sacado a la venta otro álbum ese mismo día pero bajo el nombre de Clara Pierce.

Miley Cyrus. (Emma McIntyre/Getty Images)

No es la primera vez ni será la última que un famoso, ya sea cantante, actor o escritor, dé a conocer un trabajo bajo un pseudónimo, y lo hacen a fin de ser opción para obtener un premio o cualquier otro propósito personal.

Clara Pierce, cuya identidad aún no ha sido confirmada, tiene un perfil denominado Down With Me en Spotify y la portada de su producción musical sobresale por su diseño similar a WordArt lo que elevó las sospechas de que es el alter ego de Miley.

En lo referente al contenido del disco, que incluye 12 canciones, llama la atención la calidad en la composición y el sonido, sobre todo en canciones como Hands of Time y I Don’t Want To Let It Go, las cuales, de acuerdo con los expertos, tienen similitud con el pop-rock que caracteriza a Cyrus.