“Dios me lo dio, Dios me lo quitó”: Maribel Guardia habla de la muerte de Julián

Maribel Guardia vive el dolor más grande

“He recibido tantas flores. Ayer no quería ni ver flores. Me decían: ‘Flores’... ‘No quiero flores, no quiero nada’. No aterrizaba ayer todavía, pero hoy que llegaron las flores, la casa está tan linda, llena de flores, de buena energía, de tanto cariño de la gente, que yo no me lo esperaba, la verdad. Que tanta gente me mandara cosas tan lindas y me dijera cosas tan lindas. Lo agradezco y les pido a todos los que me están viendo que recen mucho por mi hijo y que recen mucho por nosotros para que podamos tener valor”, aseguró Maribel.

Julián dejó a su esposa Imelda y su hijo (Instagram/Julián Figueroa)

“Y le pido a Dios, a todos los que me están viendo, que a sus hijos los vean crecer, los vean casarse, los vean tener nietos, los vean triunfar y que sus hijos los entierren a ustedes. Porque no hay dolor más grande que enterrar a un hijo y pasar por este dolor tan grande. No se lo deseo a nadie. Que Dios los bendiga, que los guarde en la palma de su mano”, concluyó, no sin antes reiterar que su nieto es “su amor”.