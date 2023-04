Kim Kardashian participará en la nueva temporada de 'American Horror Story'

Kim Kardashian se une al cast de American Horror Story

Kardashian no adelantó en su mensaje en Instagram ningún detalle de su personaje. En su video se escuchan solo las risas de unas niñas pequeñas mientras suena de fondo una canción de cuna y también se anuncia el regreso de Roberts a la serie.

"Este verano... Kim y yo seremos delicadas", escribió en su propia cuenta de Instagram Roberts, quien ya formó parte de esa ficción antológica en otras cinco temporadas.

No es la primera vez de Kim Kardashian en la actuación

Esta no es la primera vez que Kardashian actúa: intervino en el pasado en Disaster Movie o Ocean's 8, entre otras.

Sin embargo, su trabajo audiovisual más destacado han sido los dos reality shows protagonizados por ella y sus hermanas, Keeping Up with the Kardashians y The Kardashians. De este último actualmente es la productora ejecutiva.

La celebridad conoció la fama primero como estilista de la "socialité" Paris Hilton y después por la filtración de un video de contenido sexual junto al cantante Ray-J.