Así será el último adiós a Andrés García; uno de sus hijos no irá a despedirlo

El funeral de Andrés García

Tras confirmar en redes sociales que el actor dominicano había fallecido, su viuda contó en entrevista para el programa Venga la alegría sus últimos momentos de vida.

“Iba llevar el sábado a Andrés a hacer una transfusión, pero como era ya tarde, Andrés dijo que a esa hora no iba a ningún lado y lo llevé al hospital el domingo, le pusimos su transfusión y rapidísimamente regresamos, le chocaba estar en el hospital. Estaba muy baja su hemoglobina y su cuerpecito estaba ya debilitado. No la estaba pasando bien y se había agravando la situación”, inició su relato Margarita.

Margarita Portillo viuda del actor Andrés García (Instagram)

“El lunes le pedí a mi hermana que trajera al padre para darle la extremaunción, darle los Santos Óleos. Andrés estaba muy ansioso, como desesperado, y fue algo maravilloso cuando el padre empezó la ceremonia, cuando le empezó a dar el agua bendita y los Santos Óleos, Andrés se calmó y se quedó tranquilo. Después de esto lo cambiaron, se durmió, hasta roncó, y ya de ahí se quedó dormidito y ya no despertó, estuvimos todo el día, toda la noche y ayer la parte de día y se nos fue a las 3:07, yo estaba con él”.

Al ser cuestionada sobre qué fue lo último que platicaron, Portillo destacó que todo este tiempo junto a García le sirvió para irse despidiendo de él.

“Claro que pude despedirme. El tiempo que pasamos juntos en la enfermedad fue un regalo que me dio Dios, yo lo veo como un tiempo para estar juntos y para decirnos, no quedó nada en el tintero, todo nos dijimos. Le decía en repetidas ocasiones que nadie me iba a querer como él… a mí me quiso mucho, una amiga me dijo que con él iba a tener la rosa y la espada y es lo que yo tuve; sin embargo, en todo este tiempo que estuvimos juntos, no quería que me separara de él, quería que lo tuviera agarrado de la manita y que le diera un abracito, yo le dije todo lo que tenía que decirle hasta el último momento de vida que él tuvo”, detalló.