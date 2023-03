Profesor de baile de Shakira revela lo que ella le dijo de Gerard Piqué

¿Qué es lo que Gerard Piqué no sabe hacer?

Se trata de Juanma, de 43 años. Durante la entrevista personal que los productores del espacio televisivo suelen hacer previo al encuentro con quien podría ser su pareja potencial, declaró que había dado clases particulares de zumba a la cantante.

Shakira. (Clive Brunskill/Getty Images)

"Es muy guapa, es muy amable, muy, muy trabajadora y conmigo siempre fue maravillosa. Me lo puso muy fácil. Quería mucho trabajo cardio y me exigía montar coreos", comentó para el exitoso programa español de la cadena Cuatro. Recordó que, en aquel entonces, no podía creer que la barranquillera le pidiera unas clases, pues asegura que "ella baila como los ángeles" y con cualquier tipo de música.

“Son clases particulares porque ella no quiere estar con gente. ¿Cómo me iba a imaginar que Shakira iba a necesitar clases de zumba? ¡Pero si lo baila todo! Shakira es mucho más cercana de lo que parece, a pesar de ser una cantante mundialmente famosa", resaltó el profesor.