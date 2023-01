Britney Spears rompe el silencio tras visita de la policía a su casa

Después de que Britney fue liberada de la tutela que su papá, Jamie Spears, ejerció sobre ella y sobre todo sus bienes y activos financieros durante 13 años, retomar las riendas de su vida se ha convertido en una tarea titánica para la intérprete de Toxic y Oops! I did it again, ya que además de que su salud mental sigue siendo frágil, ahora cualquier situación que parezca “fuera de lugar” da paso a teorías conspirativas y situaciones de alerta donde, en teoría, no las hay.

Tal fue el caso del supuesto episodio psicótico que habría tenido la cantante de 41 años en un restaurante, tras el cual su esposo, Sam Asghari, la habría dejado sola en el lugar o, el más reciente, que tuvo que ver con la mencionada desaparición de su cuenta de Instagram, lo que habría alertado y alentado a su fans para pedir el auxilio de la policía.