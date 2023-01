Mariana Rodríguez dice cómo lidia con estrías y dolor de espalda en su embarazo

Con 27 años de edad y una agenda llena de actividades, debido a las labores que realiza en el gobierno de Nuevo León, sin descuidar nunca sus redes sociales, donde saltó a la fama como modelo, influencer y empresaria, Mariana Rodríguez sumó a sus más de 2 millones de seguidores al viaje que ha representado para ella y para su esposo la espera de su primera hija, quien recibirá el nombre de Mariel, por ser la combinación de los nombres Mariana y Samuel, y cuyo nacimiento se espera para los primeros días de marzo.

Además de compartir cómo se ha ido transformando su cuerpo y los impecables outfits que elige para cada ocasión, Mariana también se ha sincerado con sus fans sobre cómo se mantiene en forma, al adaptar sus rutinas de ejercicio y llevar una dieta balanceada; pero también cuestiones prácticas como el uso de cremas humectantes y fajas, y –sobre todo– una buena actitud.

Mariana Rodríguez presume su pancita de 29 semanas de embarazo (Instagram/Mariana Rodríguez)

Y es que ante las preguntas y comentarios de sus seguidoras, Mariana dejó ver que está viviendo su embarazo con total conciencia de lo que representará para ella de ahora en adelante el ser mamá, de entrada, en cómo se relaciona con su cuerpo.

“¿Ya te salieron estrías? A mí me aparecieron hasta la semana 35 aproximadamente”, le preguntó una seguidora, a quien Mariana Rodríguez le contestó: “Hasta ahorita no me han salido en la panza. Pero a ver cuánto más me dura el chistecito”.

Mariana Rodríguez presume su pancita de 29 semanas de embarazo (Instagram/Mariana Rodríguez)

Otra usuaria de Instagram señaló que usó una crema para tratar las estrías en la piel y comentó que aunque se usen los “mejores productos” el hecho de que aparezcan o no tiene que ver con “la genética” de cada mujer, ya que a ella sí le salieron y está en proceso de aprender a amarlas.

“Mis pompas ya se me llenaron, así que sí es genética, jajajaja. Pero equis, luego desaparecen, se hacen blancas. Total, haremos la lucha y si aparecen pues a amarlas”, le respondió Mariana con buen ánimo, mostrando en un video que publicó en las Stories de su cuenta de Instagram cómo hidrata la piel de su pancita.

Así luce Mariana Rodríguez con 29 semanas de embarazo de su hija Mariel (Instagram/Mariana Rodríguez)

Con respecto a la forma en que combate el dolor de espalda, Mariana mostró cómo lleva una faja apenas perceptible debajo de sus pantalones.

“Oigan, a las embarazadas que me preguntaron de la faja. Miren, la traigo aquí abajo. Me la pongo ahí, abajo del pantalón, y la verdad es que no te incomoda nada, y se me ayuda muchísimo con el dolor de espalda. Entonces, le damos soporte a la pancita”, contó.