El consejo de oro que Kevin Costner le agradece a Richard Burton

A Kevin Costner no le gusta usar corbata

La estrella de Robin Hood: Príncipe de los ladrones, quien tiene siete hijos en total, ahora disfruta mucho no usar ropa formal.

Richard Burton (1925-1984). (Evening Standard/Getty Images)

“Nunca he querido usar corbata en mi vida. Hasta el día de hoy, no me siento cómodo con los trajes. No hay nada de eso que me guste”, comentó.