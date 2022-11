Luke Evans tiene una gran experiencia de vida al grabar ‘Echo 3’ en Colombia

'Un circo ambulante': La producción de 'Echo 3' pasó ocho meses grabando en Colombia

Echo 3 parecería la típica producción hollywoodense en la que un grupo de militares estadounidenses irrumpe en territorio latinoamericano para realizar una “extracción”, para lo cual sus actores tuvieron que pasar por semanas de entrenamiento físico y vivir y trabajar en condiciones límite para darle veracidad a sus personajes y a la trama, y sí, todos estos elementos están presentes.

“Para hablar de la parte física del proyecto y la parte dura, este programa fue filmado completamente en locaciones. Ninguna de las escenas fue hecha en un estudio y algunas de las locaciones fueron realmente rudas, por ejemplo, la selva donde Jessie tuvo la mayor parte de sus escenas, era húmeda, caliente, una locación realmente difícil para filmar, incluso para llegar. Pero creo que los tres lo aceptamos y pensamos que eso nos ayudaría al retratar nuestros personajes y hacerle justicia a la historia”, recordó Michiel Huisman, quien recientemente apareció en la serie The Flight Attendant e interpretó a Daario Naharis, amante de Daenerys Targaryen en Game of Thrones.

Al recibir entrenamiento militar en Atlanta durante tres semanas, antes de viajar a Colombia para comenzar las grabaciones, tanto Michiel como Luke Evans tuvieron que dormir en el piso y arreglárselas para trabajar en equipo y estar listos para los ocho meses que pasaron en Sudamérica durante la producción de Echo 3.

Sin embargo, más allá del impecable relato bélico y los conflictos emocionales de los personajes y de que la historia busca hacer una reflexión (¿y quizá una crítica?) sobre las tensas relaciones que Estados Unidos o los países del hemisferio norte establecen con sus vecinos del sur, lo que también consiguió fue una sensibilización en sus actores.

Echo 3, serie de Apple TV+ protagonizada por Luke Evans, Michiel Huisman y Jessica Ann Collins (Cortesía/Apple TV+)

La actriz Jessica Ann Collins lo resumió a la perfección en una frase: “La parte más difícil de realizar este personaje fue confrontarme con su mortalidad en el quinto episodio. Fue física y emocionalmente desgastante encararlo”. Y es que su personaje, que está secuestrado, y cuya vida está siempre en juego, es el pivote de la historia.

Afortunadamente, sin importar el estrés impuesto por el guión y por las condiciones en que grabaron el programa y de que tuvieron que pasar mucho tiempo lejos de casa y de sus familias para entregarse por completo al proyecto, la oportunidad de hacer su vida en un país nuevo hizo que literalmente se enamoraran de éste.

Luke Evans: Enamorado de Colombia

El caso más claro es el de Luke Evans, actor británico que lo mismo ha sido el vampiro más emblemático de todos los tiempos, en la película Drácula: La historia jamás contada, que Gastón en la versión live-action de La Bella y la Bestia o el villano de la sexta entrega de Rápidos y Furiosos. En su cuenta de Instagram, el actor de 43 años documentó su día a día en Colombia y dejó ver la profunda huella que dejó en su vida el tiempo que pasó en el país sudaméricano.

“Siempre he creído que una de las ventajas de ser actor es la posibilidad de viajar y entre más grande sea el trabajo, más tiempo pases en estos lugares. Todos sabíamos que éste iba a ser un trabajo muy largo para todos, que íbamos a estar lejos de nuestras casas y nuestras familias durante mucho tiempo, así que tuvimos que establecernos y convertirlo en nuestro hogar, y yo me volví muy bien haciendo eso”, explicó Luke.

Durante tres semanas, Michiel y Luke recibieron entrenamiento militar y después grabaron en Colombia durante ocho meses (Cortesía/Apple TV+)

“Creo que muchos actores se vuelven realmente buenos para establecerse y encontrar sus restaurantes locales, su supermercado, su gimnasio. Intentas y comienzas a vivir una vida normal; tan normal como pueda ser al estar tan lejos de casa. Yo acepto esta idea adonde quiera que vaya. Lo difícil sucede una vez que te estableciste”, advirtió el actor.

Al estar ocho meses en Colombia y viajar por distintos puntos del país, el actor asegura que la producción se convirtió en un “circo ambulante”. Recuerda que vieron pasar las estaciones del año, hasta que concluyó el rodaje.

“De repente, terminamos de grabar el programa, nos despedimos y tuvimos que aclimatarnos a una vida diferente, un trabajo distinto, una película distinta; y eso es realmente difícil. No es fácil de hacer. Te vas a casa pero siempre llevas contigo algo de estos proyectos tan largos. Por supuesto que esto me pasó después de pasar este tiempo en Colombia. ¡Y los extraño a ustedes, amigos! No los había visto durante todo este tiempo”, exclamó a sus compañeros.

'Echo 3' fue un capítulo enorme y físicamente demandante y mentalmente extenuante, pero muy gratificante en mi vida profesional Luke Evans, actor