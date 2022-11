Drew Barrymore confiesa que se liberó de la tortura al dejar el alcohol

La actriz se encuentra en un viaje tranquilo y seguro

Drew Barrymore, quien saltó a la fama a inicios de la década de los 80 cuando protagonizó la película ET, el extraterrestre, habló sobre su relación con el alcohol durante una entrevista televisiva en 2021 y en aquel entonces, dijo:

Drew Barrymore. (Dimitrios Kambouris/Getty Images for Albie Awards)

“Voy a decir algo por primera vez en mucho tiempo: no he bebido alcohol en dos años y medio. Fue algo que me di cuenta que acababa de hacer, no me sirven a mí ni a mi vida'.

Reveló que había estado en un viaje tranquilo y seguro. “Ahora ha pasado suficiente tiempo en el que estoy en un estilo de vida que sé que realmente estoy trabajando en un buen camino para mi pequeño viaje, y finalmente, hay tanta paz donde había demonios', concluyó.