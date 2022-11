Thalia sintió que moría por la enfermedad de Lyme que combate desde hace 15 años

¿Qué síntomas tiene Thalia con la enfermedad de Lyme?

La cantante recién explicó el duro proceso que ha vivido a raíz de este padecimiento y en entrevista con Karla Díaz para su programa Pinky Promise comentó que, debido a los dolores que en ocasiones sufre, una vez pensó que moriría.

Tommy Mottola y su esposa Thalia.

(Jamie McCarthy/Getty Images)

“Sentía que me estaba muriendo. Yo vi un día a mi marido a los ojos y le dije: ‘Mi amor, es el último día que me ves con vida, estoy a punto de morir, ya no puedo con el dolor, ya no puedo con los sentimientos y esto’”, relató Thalia.

Recordó que visitó a varios doctores y que durante dos años y medio se sometió a un protocolo medico muy intenso con cinco antibióticos entre otras medicinas. Por fortuna hoy se encuentra en estado de remisión y para no recaer está obligada a mantener una vida saludable y libre de estrés.