Familia de Pablo Lyle revela que no ha podido ver al actor tras veredicto

¿Qué dijo la familia de Pablo Lyle?

Aunque en la audiencia él no estuvo presente, su familia sí fue a la cita, específicamente su hermana Silvia Lyle y su cuñado Lucas Delfino, quienes ante los cuestionamientos de la prensa prefirieron no decir mucho acerca de lo que esperan para Pablo.

Pablo Lyle enfrenta el precio de aquel caro error que cometió. (Agencia México)

“No podemos dar ninguna declaración, pero gracias. No se aceptan visitas. Solamente por teléfono”, dijo su hermana Silvia en entrevista con el programa Chisme No Like.

Con respecto al tiempo que dicte la jueza, su cuñado Pablo respondió: “Que la sentencia sea lo más baja posible. No podemos comentar nada, pero gracias por el interés”.

Luego del veredicto de la corte, Pablo Lyle fue detenido y trasladado al Centro Correccional de El Doral en Miami, donde hasta el momento se encuentra a la espera de recibir su sentencia, la cual podría ir desde los 9 hasta los 15 años.