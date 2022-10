¿La invitó? Sofía Castro envía mensaje a Paulina Peña tras su reciente boda

¿Sofía Castro se quiere casar?

“Yo me estaba haciendo las uñas, entonces me dijo: ‘No digas nada’. Yo no podía gritar en el salón porque nadie se podía enterar”, dijo en aquel entonces. “Tengo la foto mía y de Pau, que me da mucho gusto, es mi hermana”, destacaba.

Fernando Tena y Paulina Peña (Cortesía)

Ante la posibilidad de que ella también pudiera llegar al altar con su novio Pablo Bernot respondió que sí están entre sus planes. “Claro que me quiero casar pronto, quiero formar una familia. Lo que pasa es que quiero hacerlo pronto para disfrutar el matrimonio, la vida en pareja y seguir trabajando. Eso sí, en cuanto a ser madre, por el momento queda descartado”.