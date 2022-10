Jacky Bracamontes presume su viaje en familia a Disneyland

¿Qué le sucedió a Jacky Bracamontes mientras estuvo en Disney?

“¡Las niñas más felices del mundo en el lugar más feliz del mundo! Gracias”, escribió la protagonista de Las tontas no van al cielo junto a un reel que publicó, haciendo referencia al Halloween Time con el tema Let’s go to Disney, de Fairview como música de fondo.

En algunos de los momentos se les ve con emoción y adrenalina al disfrutar una de las atracciones de terror, como el After Dark. También visitaron La Plaza de la Familia, un pabellón instalado en Disney California Adventure e inspirado en las tradiciones mexicanas de la época bajo el concepto de la película Coco de Disney.

Finalmente, Jacky Bracamomtes posa con cuatro de sus hijas frente al Incredicoaster de Disneyland's California Adventure.

“Se tuvo que ir papá y mi Paula estaba durmiendo un rato. Pero aún así, seguimos gozandoooo!! (Esta foto fue después de que nos mojamos enteras en la Splash Mountain”, resaltó.