Lorde: sensualidad, buena música y euforia en un concierto para recordar siempre

Además de ese lindo obsequio, Ella Marija Lani Yelich-O'Connor, quien ahora luce una sexy melena rubia, logró que las ocho mil personas presentes, de acuerdo con organizadores, gritaran, bailaran e hicieran un coro monumental para acompañarla en cada canción. Los alaridos conforme avanzó la noche eran más ensordecedores.

Leader of a New Regime, Homemade Dynamite, Buzzcut Season, Stoned at the Nail Salon y Fallen Fruit dieron la bienvenida. "Ciudad de México, hola, buenas tardes (sic) y bienvenidos a mi Solar Power; mi nombre es Lorde y estoy muy feliz de estar con ustedes esta noche", expresó la estrella.

El concierto que ofreció Lorde en Ciudad de México fue mágico. (Liliana Estrada)

En ese momento hubo un problema técnico con las luces, que se resolvió rápidamente, por lo que pudo seguir con su saludo. "He pensado mucho en este show, esperamos un año para venir a México, así que gracias por su apoyo, son bellísimos; ¡vamos a cantar esta noche!". La emoción fue absoluta cuando recibió su "lluvia" de Dr. Simi y tomó uno en sus manos.

"Me dijeron que esto pasaría, ¡wow!, es genial. ¡Muchas gracias! (…) No nos vemos desde hace cuatro años, así que gracias por venir, ahora tengo hasta ganas de llorar", aceptó. Arriba de una estructura que la elevaba aún más sobre el escenario también regaló The path, California, Ribs (que detuvo por un momento y la reinició), Hard Feelings, Big Star y Liability.

Para todos sus fans, la larga espera valió la pena. (Liliana Estrada)

"¡Muchas gracias!", repitió constantemente en español, lo que hizo que todos se emocionaran aún más. A pesar de los detalles técnicos, siempre se mantuvo sonriente y con la mejor actitud. "He esperado mucho tiempo para esta noche. Te extrañaba mucho Ciudad de México, es loco estar de regreso, es muy especial para mí venir cada par de años".

Aceptó que esta noche es irrepetible porque todo cambia: las conexiones, las personas y la vida, pero mencionó, "siempre tendremos este lugar". Dedicó a la gente que "ha pasado por malos momentos" su show, "están en el lugar correcto y los superaremos juntos". La potencia de su voz y sus característicos movimientos al bailar fueron un deleite sonoro y visual.