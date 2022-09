Bryce Dallas Howard fue presionada para bajar de peso en 'Jurassic World'

La película se convirtió en la más taquillera de 2015 y Bryce demostró que era capaz de andar en moto, disparar y correr por la jungla igual de bien que su compañero de reparto, y hacerlo además en tacones y falda, una de las bromas recurrentes de la trama. Sin embargo, detrás de las cámaras se puso en duda su habilidad para meterse en la piel de una heroína de acción en su 'estado natural' debido básicamente a su peso.

Bryce Dallas Howard es muy fan de la cultura mexicana. (Medios y Media/Getty Images)

"Como decirlo... me pidieron que no use mi auténtico cuerpo en el cine", explicó en una entrevista al periódico Metro.

Las insinuaciones y comentarios con doble sentido acerca de su forma física volvieron a resurgir durante el rodaje de la tercera entrega debido en gran parte a que el elenco se había expandido considerablemente y había muchas otras actrices con las que aparecería en pantalla. Por suerte, el director Colin Trevorrow se mostró inflexible y no quiso ni oír hablar de la posibilidad de ponerle un entrenador físico para cualquier otra cosa que no fuera hacerla sentir más fuerte.