Amber Heard reacciona al nuevo romance de Johnny Depp con su abogada

Una fuente cercana a la protagonista de 'Aquaman' reveló a 'Entertainment Tonight' que la actriz ya no está interesada en saber qué hace su ex esposo ni mucho menos, con quién se relaciona sentimentalmente. "No le importa con quién sale y sólo quiere seguir adelante con su vida", señaló el informante.

Johnny Depp y Amber Heard (Getty Images)

Este jueves, varios medios estadounidenses aseguraron que el protagonista de 'Piratas del Caribe' inició una relación con la abogada, de 37 años, -que ha trabajado con personajes de la talla del príncipe Harry y su esposa Meghan,- después de que lo representara en su caso de difamación contra el periódico The Sun, en 2020, que finalmente perdió.

Una fuente aseguró que la química entre la profesionista y el actor "es increíble" y que realmente su vínculo es "muy serio".