Adelanto del documental de Amber y Johnny revela nuevos detalles del juicio

El proceso ha dado la vuelta al mundo y Discovery+ publicará a finales de septiembre un especial en dos partes, titulado 'Johnny vs Amber: The US Trial', en el que revelará algunos detalles acerca de la vida del actor, así como varias escenas del caso.

El primer adelanto, que fue estrenado este miércoles, muestra imágenes de la sala del tribunal donde se reunió la ex pareja para hablar de su tumultuoso matrimonio, con los abogados de Depp -entre ellos Camille Vasquez y Ben Chew- compartiendo su visión del caso.



"Es fácil mirar este caso y pensar que se trata de dos celebridades, con mucho dinero, que tuvieron una relación realmente horrible", dijo Vasquez a la cámara. "Pero esta es la vida de un hombre".

La primera de las dos partes de la docuserie mostrará la infancia y los problemas con las drogas y el alcohol de la estrella de 'Eduardo manos de tijera'.

La segunda se centrará en el relato de Heard, incluyendo sus acusaciones de agresión sexual a lo largo de su romance y la recepción enormemente negativa que tuvo en las redes sociales mientras el proceso estaba en marcha.