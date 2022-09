Camila Sodi se encontró con un ex novio en Madrid y esto fue lo que sucedió

¿Qué look llevaba Camila Sodi en su paseo por las calles de Madrid?

Transcurrió en las calles de la capital española, donde la protagonista de Rubí salió a dar un paseo en fachas y se topó con alguien que fue muy especial en su vida pero al mirarlo de frente ella prefirió pasar inadvertida.

“Cállense los ojos, ok. Vean esto, homeless total… un grano ahí, devastación, chanclita, vengo del yoga, o sea, ¡un desastre, un desastre! Y que me topo con un ex novio en la calle y venía con una chava arregladísima, guapísima y yo nada más vi para abajito, me crucé la calle y dije: ‘no, no, no, no’”, contó Camila de 36 años.

A lo largo de su relato que compartió en sus Stories, a la sobrina de Thalía se le ve con un look relajado. Trae playera de tono claro con estampado de la banda Def Leppard, gorra azul marino, lentes oscuros, sandalias, el pelo desarreglado y usa audífonos inalámbricos.