¿Se lo comen vivo? Timothée Chalamet tiene aversión a las redes sociales

¿Timothée Chalamet odia las redes sociales?

En una reciente intervención en el Festival de Cine de Venecia, Timothée Chalamet afirmó: "Ser joven ahora y ser joven, en general, –(aunque) sólo puedo hablar por mi generación– es ser intensamente juzgado. Fue un alivio interpretar a personajes que luchan con un dilema interno sin la posibilidad de entrar en Reddit o Twitter, Instagram o TikTok y averiguar dónde encajan", aseguró el actor estadounidense de 26 años.

Timothée Chalamet dejó al descubierto lo vulnerable que se siente ante las redes sociales (Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

El actor nominado al Oscar hizo mención de su aversión hacia las redes sociales mientras promocionaba su última película, Bones and all, ambientada en los años 80, en la que se vuelve a poner bajo las órdenes del italiano Luca Guadagnino, director de Call me by your name, y en la que junto a Taylor Russell interpretan a unos amantes caníbales que se van de viaje por Estados Unidos.