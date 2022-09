Jane Fonda, la leyenda de Hollywood, anuncia que tiene cáncer

“Estaré en quimioterapia durante 6 meses y estoy manejando bastante bien los tratamientos y, créanme, no dejaré que nada de esto interfiera con mi activismo climático”.

En su emotiva publicación, también se dijo agradecida por el apoyo que ha recibido de su familia y afortunada por el buen pronóstico de la enfermedad: es tratable y alrededor del 80% de las personas diagnosticadas sobreviven.

“El cáncer es un maestro y estoy prestando atención a las lecciones que me depara. Una cosa que ya me ha mostrado es la importancia de hacer comunidad. De hacer crecer y profundizar la propia comunidad para que no estemos solos. Y el cáncer, y mi edad -casi 85- me enseñan la importancia de adaptarse a las nuevas realidades".

Además de hablar de su experiencia, Jane aprovechó el anuncio para crear conciencia sobre la importancia del acceso a la atención médica: “Tengo suerte porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, de que soy privilegiada por ello. Casi todas las familias en Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y muchas de ellas no tienen acceso a la atención médica de calidad que estoy recibiendo y eso no está bien.

"También debemos hablar mucho más no solo sobre las curas, sino también sobre las causas para que podamos eliminarlas. Por ejemplo, las personas deben saber que los combustibles fósiles causan cáncer”, añadió.

"Estamos viviendo el momento más importante de la historia de la humanidad porque lo que hagamos o dejemos de hacer ahora determinará qué tipo de futuro habrá y no permitiré que el cáncer me impida hacer todo lo que pueda", continuó.